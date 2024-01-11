فحص 705 حالات فى قافلة طبية بقنا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية بلاد المال بحرى بأبوتشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف عبدالباقي، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 705 مواطنين في 6 تخصصات طبية بواقع: "212 حالة باطنة، 30 حالة جراحة، 63 حالة أمراض نساء وتوليد، و257 حالة طب اطفال، و29 حالة تنظيم الأسرة و114 أسنان".

وتم صرف العلاج لهم بالمجان، فضلًا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 101 حالة و36 حالة موجات صوتية و4 حالات أشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 34 حالة، وتحويل حالة تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانات والكوادر الطبية.

ندوات للتثقيف الصحي

‏‪ ‬من جهته، أوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 74 مواطنًا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية «الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا»، الأمراض غير المعدية «الضغط، السكر والسمنة»، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

وأعطى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إشارة بدء الموسم الـ127 لعصر القصب بمصنع سكر نجع حمادى، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس عبدالرحمن عبدالعزيز، رئيس قطاعات مصنع سكر نجع حمادي، والنائب فتحي قنديل، والنائبة رحاب الغول عضوا مجلس النواب، والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد نصر، مدير عام البيئة بديوان عام المحافظة، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وسيد حامد، رئيس الاتحاد المحلي للعمال بقنا والأقصر، وعدد من رؤساء القطاعات بالمصنع والقيادات التنفيذية بالمحافظة.