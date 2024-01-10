الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

محافظ قنا: لا نألو جهدا لتطوير زراعة قصب السكر وزراعة أصناف ذات إنتاجية عالية

قصب السكر
قصب السكر

أكد محافظ قنا أشرف الداودي، أن المحافظة لا تألو جهدا لتطوير زراعة قصب السكر من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات.

جاء ذلك خلال إعطاء المحافظ اليوم الأربعاء إشارة بدء الموسم الـ127 للقصب بمصنع سكر نجع حمادي، يرافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس عبدالرحمن عبدالعزيز رئيس قطاعات مصنع سكر نجع حمادي، والمهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، وعدد من رؤساء القطاعات بالمصنع والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وألقى محافظ قنا - في بيان له - عيدان القصب في عصارة المصنع، معلنا بدء موسم العصير لعام 2024 بمصنع سكر نجع حمادي، وأكد أن موسم عصر القصب، يعد بمثابة موسم الخير للمزارعين، لما يمثله محصول القصب من أهمية استراتيجية في توفير السكر، كأحد أهم السلع الغذائية الأساسية للشعب المصري.

ونوه بأن محافظة قنا تعد الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج السكر من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادي ودشنا وقوص، وتبلغ المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة حوالي 120 ألف فدان تمثل حوالي 35% من إجمالي المساحة المنزرعة بالقصب على مستوى الجمهورية تنتج حوالي 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالي 300 ألف طن سكر سنويا.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبدالرحمن عبدالعزيز أن المصنع استعد لموسم العصير بتجهيز كافة القطاعات وصيانة المعدات والآلات كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التي تمر بقرى مركز نجع حمادي وتنتهي بمصنع السكر، مشيرا إلى أن هذا الموسم يعد الـ127 منذ إنشاء المصنع عام 1897، ولفت إلى أن المصنع شهد العديد من عمليات التطوير منذ ذلك التاريخ أبرزها عام 1994.

وأضاف أن المصنع يستقبل سنويا أكثر من مليون و200 ألف طن قصب خام تنتج حوالي 120 ألف طن سكر، مؤكدا الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر، نظرا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى.

محافظ قنا اشرف الداودي زراعة قصب السكر زراعة أصناف جديدة والآفات

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