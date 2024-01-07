الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عبر 23 ألف مزارع بالأقصر.. التموين: التعاقد على 34 ألف فدان قصب لتوريد 950 ألف طن لصالح مصنع أرمنت

قصب السكر
قصب السكر

بدأ مصنع أرمنت أحد مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية في محافظة الاقصر، استقبال محصول القصب من المزراعين، حيث يستهدف استلام نحو 950 ألف طن قصب لإنتاج ما يقرب من 100 ألف طن سكر أبيض خلال موسم الحصاد الجاري.

وقال اللواء عصام الدين البديوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مصانع الشركة الـ8 لديها القدرة على استقبال نحو 12 مليون طن قصب حال توريد تلك الكميات من المزارعين، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكامل.

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وأوضح البديوي، أنه يتم توفير 95 ألف طن سكر شهريًا للبطاقات التموينية تتضمن 65 ألف طن بسعر 12.6 جنيه بجانب 30 ألف طن كحصص إضافية بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

من جانبه قال صلاح عمر، العضو المنتدب الفني للسكر والتكرير بالشركة، خلال جولة تفقدية بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم على مصنع أرمنت بالأقصر، إنه سيتم الانتهاء من عمليات إحلال وتجديد جميع المراجل البخارية في مصانع الشركة خلال 5 سنوات، بهدف ترشيد الطاقة وتوليد القدرات المطلوبة للعمليات الصناعية فضلًا عن توافقها مع المعايير البيئية الدولية.

وأضاف عمر، أنه تم رصد نحو 300 مليون جنيه تمويلًا ذاتيًا لتطوير المراجل البخارية بمصانع الشركة والمرشحة للزيادة جراء ارتفاع أسعار قطع الغيار، لافتًا إلى أن عمليات التطوير تتم وفق خطة زمنية موضوعة لكل مصنع على حدة.

من جهته قال إسماعيل فؤاد رئيس قطاعات مصانع أرمنت بالأقصر، إنه تم التعاقد على 34 ألف فدان قصب تم زراعتها عبر 23 ألف مزارع، لافتًا إلى أن محافظة الأقصر تعد أكثر المحافظات حفاظًا على مستويات التوريد من العام الماضي، نظرًا لعدم وجود عصارات ومصانع العسل الأسود مقارنة بباقي المصانع  في المحافظات الأخري مثل قنا والمنيا.

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وأشار فؤاد إلى أن هناك تطويرًا في المشاريع البيئية بالمصنع، حيث تم إنشاء برج تبريد بطاقة 4 آلاف متر مكعب مياه ساخنة بتكلفة 50 مليون جنيه، فضلًا عن وجود خطة لاستخدام الغاز الطبيعي لتشغيل المراجل البخارية بدلًا من المصاص والمازوت أسوة  بمصانع الشركة في إدفو وقوص ودشنا وأبوقرقاص.

ونوه رئيس قطاعات مصانع أرمنت بالأقصر إلى امتلاك المصنع 8 مراجل بخارية  بطاقة إنتاجية تتراوح بين 30 إلى 80 طن بخار/ ساعة  للمرجل الواحد.

قصب السكر
قصب السكر
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