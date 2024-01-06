التموين إستصلاح 120 ألف فدان قصب السكر بمشروع مستقبل مصر بــ 6 محافظات

صلاح عمر: تحسين سلالات 4 أصناف مع "المحاصيل السكرية"

أسامة عبد الرحمن: 90 مليون جنيه اجمالي قيمة حافز النقل لموردي المحصول لمصنع ادفو



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية أن معدلات توريد محصول القصب بلغت ما يقرب من 135 ألف طن في 3 مصانع "كوم امبو ـ ادفو ـ ارمنت"، وذلك منذ بداية الموسم من بدء موسم الحصاد 2024 وحتي اليوم، حيث تم انتاج نحو 10 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة

قال اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية ان كميات السكر المخصصة للمنظومة التموينية مؤمنه بالكامل، لافتا إلي سعي الشركة الحصول علي أكبر إنتاجية ممكنة خلال الموسم الحالي.

ولفت إلي أن سعر السكر في المنظومة التموينية يبلغ 12.6 جنيه للكيلو، وتقوم الدولة بدعمه لصالح المواطن، منوها إلي أن زيادة مبيعات الشركة الاخري بخلاف السكر يعمل على تخفيض تكاليف انتاج طن السكر ونعمل حاليًا علي مضاعفاتها للمساهمة في توفيره بسعر مناسب.



وفي سياق متصل كشف الكيميائي صلاح عمر العضو المنتدب الفني لمصانع السكر والتكرير بالشركة أنه يجري الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي، لاستصلاح وزراعة من 100 لـ120 ألف فدان قصب مقسمة على محافظات أسوان، الاقصر، قنا، سوهاج، اسيوط، المنيا، مشيرًا إلي أن الصورة النهائية للبروتوكول مازالت في طور التجهيز.

وقال عمر، خلال جولة تفقدية لمتابعة توريد قصب السكر بمصنع الشركة في ادفو بمحافظة أسوان، أن المساحات تتضمن 10 آلاف فدان بأبو قرقاص في محافظة المنيا لتشغيل المصنع الشركة في تلك المنطقة، حيث تم البدء في استصلاح الاراضي المتفق عليها.

وأضاف عمر، أن هذه الخطوة تهدف إلي تعويض التراجع في المساحات المنزرعة من محصول القصب، نتيجة تفتت عدد من تلك المساحات، فضلا عن اتجاه المزارعين لزراعة محاصيل بديلة ذات عائد سريع.

وأوضح عمر أن محصول القصب يمكن زراعته في الاماكن الصحراوية بجانب الاراضي الزراعية، لافتًا إلي أن الشائع عنه استهلاك كميات كبيرة من المياه عن طريق الري بالغمر، منوهًا إلي أن الطرق الحديثة بالزراعة تستعين بعمليات الري بالتنقيط، بما يساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه.

وكشف عمر عن قيام الشركة بتحسين سلالات من القصب لزيادة الانتاجية، كما انه تم توقيع بروتوكول مع مجلس المحاصيل السكرية، في تطوير المحصول، قائلا: هناك 4 أصناف جاري انتخابهم "جيزة 3، جيزة 4، جيزة 5، حوامدية 24 بجانب السلاسة التي يتم الاعتماد عليها في زراعة المحصول س 9".

ولفت عمر، إلي أن نسبة انتاج السكر من تلك الاصناف الأربعة متساوية، حيث تستهدف الشركة تعدد الأصناف المستخدمة في الزراعة، تحسبًا لحدوث أي مرض قد يصيب المحصول، لا سيما مع الاعتماد على صنف واحد فقط حاليًا.

وقال عمر أن شركة السكر والصناعات التكاملية قدمت تسهيلات للمزارعين خلال الموسم الحالي من ضمنها دعم تكلفة نولون النقل بالجرارات بقيمة 150 مليون جنيه بالإضافة إلي وسائل النقل الخاصة بالشركة

" الديكوفيل" بقيمة 200 مليون جنيه ليصبح إجمالي تكلفة نقل المحصول علي الشركة نحو 350 مليون جنيه

من جهته قال الكيميائي أسامة عبد الرحمن رئيس قطاعات مصانع سكر إدفو، أن المصنع تعاقد على 33 ألف فدان قصب خلال الموسم الجاري، تورد 900 ألف طن، تنتج 99 ألف طن سكر.

وأضاف عبد الرحمن أن المصنع يضم عدد خطين عصر قصب "سكودا" و"الياباني" بطاقة انتاجية 10 آلاف طن قصب يوميًا، كاشفَا أنه تم تطوير خط "سكودا" في 2023 بتكلفة مالية 3 ملايين جنيه، كما أنه تم تطوير بعض المعدات بخط "الياباني" وذلك منذ بداية العام الحالي بتكلفة بلغت حتي الأن مليون جنيه.

وتابع عبد الرحمن أنه يتم انتاج 70 ألف شتلة في المشتل التابع لمصنع سكر ادفو ويتم توريدها للمزارعين بسعر رمزي، وذلك على اساس زراعة المحصول بنظام الشتلات والذي يعمل على اعطاء كثافة نباتية أعلي مما يعطي انتاجية أكبر للفدان الواحد، حيث أن انتاج الفدان يتراوح حاليا 27 طن، وفي حالة الزراعة بالشتلات والالتزام بالارشادات والتعليمات سيصل متوسط انتاجية الفدان الي ما يقرب من 50 طن للفدان الواحد.

بدوره قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجاره الداخلية، أنه يتم صرف مستحقات موردي القصب من المزارعين خلال 48 ساعة من تسليم المحصول.

وأوضح أن إجمالي المخصصات المالية لموسم حصاد القصب 2024 بلغت 9.3 مليار جنيه، بعد زيادة سعر التوريد 400 جنيه لتصبح 1500 جنيهًا بدلا من 1100جنيها في الموسم الماضي

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث