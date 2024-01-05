التموين: توريد 100 ألف طن قصب من المزارعين لمصانع السكر.. وإنتاج 7 آلاف طن سكر وموسم التوريد بدأ من 1يناير

"المصيلحي": توجيهات بسرعة صرف مستحقات المزارعين.. والمخزون الاستراتيجي يتخطي الـ5 أشهر

توافد المزارعون على مصنع السكر والخشب الحبيبى بكوم أمبو بمحافظة أسوان منذ بدء التوريد يوم الأحد الماضى الموافق الأول من يناير

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توريد نحو 100 ألف طن قصب سكر لـ 3 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظات الصعيد، تتضمن كوم امبو بواقع 40 ألف طن، و30 ألف طن لكل من ادفو، وارمنت، وذلك منذ بدء موسم الحصاد لعام 2024، يوم الأحد الماضي وحتي صباح اليوم الجمعة، حيث تم إنتاج نحو 7 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة حتي الآن.

واوضحت الوزارة أن هناك 4 مصانع أخري تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية ستبدأ في استلام محصول القصب من المزارعين خلال أيام وهم دشنا وقوص وجرجا ونجع حمادي.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الموسم الحالي شهد زيادة في سعر توريد طن القصب بواقع 400 جنيه لتصل إلي 1500 جنيه مقابل 1100 جنيه بالموسم الماضي، بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد، كما أنه تم إصدار توجيهات بسرعة صرف مستحقاتهم.

وأكد الوزير أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الـ5 أشهر، منوها الي أن الاحتياطي سيتجاوز الخمسة أشهر، خاصة مع زيادة معدلات التوريد لمحصول القصب، إضافة إلي بدء توريد محصول بنجر السكر والذي يبدأ مارس القادم.

من جهته قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه يتم توجيه كامل إنتاج السكر من القصب لصالح البطاقات التموينية بواقع 65 ألف طن شهريًا.

وأكد حسنين أنه يتم طرح كيلو السكر بمنظومة الدعم السلعي بسعر 12 جنيهًا و60 قرشًا، إضافة إلي توفيره بسعر 27 جنيهًا كحصص إضافية لحاملي البطاقات بواقع 1 كيلو لكل بطاقة تضم 3 أفراد فأقل، و2 كيلو لكل بطاقة تضم 4 أفراد فأكثر.

بينما أكد اللواء عصام الدين البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، أن الشركة يتبعها 8 مصانع في 5 محافظات (أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج ـ المنيا) لإنتاج السكر من القصب والبنجر وهي كوم أمبو، إدفو، أرمنت، قوص، دشنا، نجع حمادي، جرجا، أبوقرقاص.

وقال البديوي إن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القصب بلغت 300 ألف فدان، بينما بلغت المساحة الموردة إلي مصانع الشركة 205 آلاف فدان، بتراجع 22 ألف فدان عن العام الماضي، ومستهدف توريد نحو 6.2 مليون طن قصب لإنتاج نحو 650 ألف طن سكر، لافتًا إلي أن المخصصات المالية لشراء المحصول من المزارعين تصل إلي 9.3 مليار جنيه.

وأوضح البديوي أن الشركة تستهدف زيادة كميات بنجر السكر والذي يبدأ في مارس المقبل، لتعويض تراجع محصول القصب، منوهًا لتعاقد الشركة على ما يقرب من 23 ألف فدان بنجر، لتوريد ما يقرب من 600 ألف طن لإنتاج نحو 70 ألف طن سكر أبيض.

وأضاف البديوي أن الدولة قدمت حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على التوريد تضمنت توفير الأسمدة، بالإضافة إلي تعميم حوافز النقل لتشمل المصانع الثمانية التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية بعد أن كانت مقتصرة على مصنعي قوص وجرجا.

بدوره قال الكيميائي صلاح عمر، العضو المنتدب الفني لمصانع السكر والتكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية خلال جولة تفقدية بمصنع الشركة بكوم أمبو في محافظة أسوان لمتابعة توريد محصول القصب من المزارعين، أن الدولة عملت على تعويض النقص في إنتاج السكر المحلي من القصب عبر الاستيراد من الخارج بكميات كبيرة لتغطية الاستهلاك المحلي.

وأوضح عمر، أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة من عصر القصب تصل إلي نحو 6.2 مليون طن، مقسمة ما بين 1.5 مليون طن لمصنع كوم أمبو، إدفو 900 الف طن، أرمنت 900 ألف طن، قوص 1.1 مليون طن، دشنا 500 ألف طن، نجع حمادي 800 ألف طن، جرجا 400 ألف طن.

وأضاف عمر أن معدلات التوريد اليومية لمصنع كوم أمبو 15 ألف طن، وإدفو 9 آلاف طن،، أرمنت 10 آلاف طن، وقوص 11.5 ألف طن، و دشنا 8.5 ألف طن، ونجع حمادي 11 ألف طن، وجرجا 6.5 ألف طن، بإجمالي 70 ألف طن يومي لإنتاج 7500 طن سكر أبيض، لافتًا إلي أن المصانع تعمل على مدار الساعة بطاقة 3 ورديات عمل لاستقبال المحصول من المزارعين.

من جهته قال المهندس سامي عبدالمطلب، رئيس قطاعات مصانع السكر والخشب الحبيبي بكوم أمبو بأسوان أن إجمالي ما تمت زراعته من محصول القصب خلال الموسم الحالي بلغ 52 ألف فدان، بما يوازي 1.5 مليون طن قصب، لإنتاج 160 ألف طن سكر بالمصنع، فضلًا عن إنتاج 70 ألف طن من مُصاص القصب، لإنتاج الأخشاب.

وأضاف عبدالمطلب، أنه تم تذليل كل العوائق أمام الموردين لضمان سهولة ويسر دخول وخروج السيارات المحملة بالقصب وعدم تكدسها لاستلام أكبر كميات من المحصول المحلي دون حدوث أي أزمات.

فيما قالت الوزارة إنه يتم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر لتأمين احتياجات المواطنين.

ويتم تسيير حملات يومية بمختلف المحافظات؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض أسعار السلع.