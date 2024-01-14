محافظ قنا يشهد أداء اليمين لمدير التعليم العام

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أداء اليمين، للدكتور وائل سيد عبدالرحيم، لتوليه منصب مدير عام التعليم العام بمديرية قنا للتربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومحمد يوسف الراوي، مدير مديرية التنظيم والإدارة بقنا، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وأعرب محافظ قنا، عن خالص التهنئة لمدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بقنا، متمنيًا له التوفيق في دعم وتطوير منظومة العمل، وبذل أقصى الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية.

ووجه بحسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تضم مجموعة متميزة من التنفيذيين الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لخدمة المواطن وتحقيق رضاه.