محافظ قنا يبحث آليات التنسيق المشترك لإقامة "قافلة ستر وعافية الشاملة"

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم، بمكتبه أحمد الشاطر مسئول عمليات تنفيذى بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك لبحث آليات التنسيق المشترك لإقامة "قافلة ستر وعافية الشاملة" بقرى المحافظة.

وتناول اللقاء خطة إطلاق القافلة في محافظة قنا لخدمة أهالي القرية وتوابعها والقرى المجاورة، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطنى وبالتعاون مع كبرى مؤسسات العمل الأهلى فى مصر.

تقديم خدمات طبية متنوعة من داخل الوحدات الصحية بالقرى المستهدفة

وفى هذا السياق، اطلع محافظ قنا على الخدمات التى ستقدمها القوافل في الفترة من ٢٠ حتى ٢٣ يناير الجارى، حيث ستتضمن تقديم خدمات طبية متنوعة من داخل الوحدات الصحية بالقرى المستهدفة بمختلف التخصصات الطبية وصرف الأدوية بالمجان دون أى رسوم، علاوة على تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة وتسليم عدد من الكراسى المتحركة للمستحقين.

ومن جانبه أشاد محافظ قنا بالدور الرائد الذى يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لدعم جهود الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم ورعاية الفئات المستحقة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك المبادرات.

وكان قد صرح عمر عبدالباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن اللجنة الدائمة لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، برئاسة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وافقت على تجديد الثقة في كل من محمد على دعية مديرًا عامًا لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد أبوالعباس محمود السمان مديرًا عامًا للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وطارق على نور الدين مديرًا عامًا لإدارة قوص التعليمية، وعفت محمد أحمد مديرًا عامًا لإدارة أبوتشت التعليمية، ووفاء محمد رشاد مديرًا عامًا لإدارة دشنا التعليمية.

وأضاف عبدالباقى أن اللجنة ضمت في عضويتها كلًا من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومحمد يوسف الراوى مدير مديرية التنظيم والإدارة بقنا، وحمدي حسين المدير المالي والإداري.