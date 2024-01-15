الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تسلموا أطراف صناعية".. محافظ قنا يستقبل الفوج الخامس من ذوي الهمم

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الفوج الخامس من ذوى الهمم، ممن تم تسليمهم أطراف صناعية سفلية بمعرفة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، جاء ذلك بحضور  الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحازم بجاتو مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.


ومن جانبه قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن عدد الذين استلموا الأطراف الصناعية هذا الفوج بلغ 15 حالة تعانى من بتر في الأطراف السفلية، كما تم عمل قياسات جديدة لعدد 20 حالة أخرى تعانى من بتر في الأطراف السفلية، وسوف يتم إعداد الأطراف الخاصة بهم وتسليمها لهم قريبا، بالإضافة إلى عمل صيانة لعدد 5 أطراف صناعية، استلمها المستحقين خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة للمستفيدين منذ تقديمهم للطلبات وحتى عودتهم سالمين إلى المحافظة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، حيث تم نقل المواطنين من محافظة قنا إلى القاهرة بواسطة أتوبيس سياحى بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماع.

وأضاف عبد الباقي، أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة مستمر في تلقى طلبات الراغبين في الحصول على أطراف صناعية، وذلك في إطار التعاون المستمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، لتقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تأهيل أهالينا من ذوى الإحتياجات الخاصة، وتخفيف المشقة الجسدية والنفسية عن كاهلهم وذويهم، ودمجهم داخل المجتمع.


يُذكر أن محافظة قنا أرسلت ٥ أفواج منذ شهر سبتمبر 2022 لاستلام أطراف صناعية سفلية، وبلغ عدد المستفيدين منها 80 مواطنا، بواقع 19 مواطنا خلال الفوج الأول في سبتمبر 2022، و16 مواطنا خلال الفوج الثانى في فبراير 2023، و15 مواطنا خلال الفوج الثالث في مايو 2023،  و15 خلال الفوج الرابع في أغسطس الماضى و15 مواطن خلال هذا الفوج.

محافظ قنا محافظة قنا قنا أشرف الداودي محافظ قنا ذوي الهمم

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