وكيل التعليم بقنا يشدد على مواجهة الغش في امتحانات المرحلة الإعدادية

شدد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على مواجهة كافة أنواع وصور الغش خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الأعدادية ومنع دخول أجهزة الهاتف المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب أو الملاحظين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين للمستهدفين من رؤساء لجان الشهادة الإعدادية للإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2023-2024م بقاعة قصر ثقافة قنا، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية والتى تبدأ الأربعاء 17 يناير وتستمر حتى 24 يناير الجاري.

وصرح وكيل الوزارة بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الأعدادية بلغ 52000 طالب وطالبة موزعين على 302 لجنة على مستوى المحافظة، كما أنه تم استحداث آلية جديدة للحد من الغش ولضمان سرية الأمتحانات وذلك عن طريق إستخدام مظاريف بلاستيكية مؤمنة تتضمن أوراق الأسئلة بنفس عدد الطلاب داخل كل لجنة ويتم فتح تلك المظاريف قبل بدء الأمتحان مباشرةً.

الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

وناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية خاصة فيما يتعلق بكيفية إدارة الامتحان بالشكل الأمثل، وشدد على ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، ووضح كيفية تفادي الأخطاء التي قد تحدث.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ الصحي والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع، ومواجهه كافة أنواع وصور الغش ومنع دخول أجهزة الهاتف المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب أو الملاحظين وكذلك تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه وتوفير جميع وسائل الأمان والسلامة للطلاب خلال الامتحانات، مع قيام الادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس.

ووجه السيد خلال الاجتماع بضرورة متابعة مديري عموم الأدارات التعليمية وتفقد جميع اللجان للتأكد من جاهزيتها والتواصل مع غرفة العمليات المركزية المنعقدة طوال أيام الامتحانات، وغرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

حضر الاجتماع مديرو عموم المديرية ومديرو عموم الأدارات التعليمية ومدير إدارة شئون الطلبة بالمديرية ومدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، ومدير إدارة الأمن بالمديرية.