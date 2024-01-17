الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة بالمنوفية 15 يومًا

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضى المعارضات  بمحكمة جنح  أشمون  بالمنوفية، استمرار حبس 3 عاطلين  15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحيازتهم مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين.

وكانت قد أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الواحد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن المقدم أحمد ندا، رئيس مباحث مركز شرطة أشمون، من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كيلو و200 جرام من مخدر الحشيش، كمية من مخدرى "الهيروين، الآيس"- بندقية خرطوش- فرد محلى- طبنجة- خزينة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى، متحصلات بيع المواد المخدرة.

مدير أمن المنوفية اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية مركز شرطة أشمون المواد المخدرة

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