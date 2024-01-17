الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها وتقطيعه لأشلاء بمدينة بدر 15 يوما

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر اليوم، تجديد حبس المتهمين بقتل سائق وتقطيعه لأشلاء بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترفت المتهمة بقتل زوجها وتقطيعه إلى أشلاء بمساعدة عشيقها أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر بارتكاب جريمة قتل المجنى عليه.

وأقرت أن عشيقها تربطه صلة قرابة بزوجها ونشبت بينهما علاقة عاطفية، واعتاد مقابلتها داخل شقة الزوجية أثناء غياب زوجها بعمله حتى اتفقا على التخلص منه وتقطيعه، على أمل بأن تنهش أشلاءه الكلاب ولن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف جريمتهما.

 

وقالت المتهمة، إنها وضعت مخدر فى كوب الشاى، وانهالوا بالضرب عليه حتى أصبح جثة هامدة وقاموا بتقطيعه لـ١٠ قطع ووضعه فى أكياس بلاستيكية سوداء، وألقوا كل كيس بجانب صندوق القمامة وبعد الانتهاء من التوزيع توجهت لقسم الشرطة وحررت بلاغ باختفاءه وأنه مريض نفسيا.

ومن جهته، اعترف المتهم بوجود علاقة غير شرعية بزوجة المجني عليه وتردده عليها بشقة زوجها، وهي من طلبت منه مساعدتها في التخلص منه، ووعدته بإعطاءه سيارة المجنى عليه للعمل عليها فور التخلص منه.

كما أقر المتهم، أنه تلقي اتصالًا هاتفيًا من المتهمة يوم ارتكاب الجريمة، وطلبت منه الحضور سريعا لشقتها وفور وصوله وجد المجني عليه ملقى أرضا وأخبرته بأنها وضعت له مخدر، وفرصتهم الوحيدة للتخلص منه مؤكدة "هنقطعه وبدر مليانة بالكلاب هتكله"، وبالفعل قمنا بالتعدي عليه بعصا خشبية حتى تأكدنا من وفاته.

قاضي المعارضات جنح الشروق وبدر المتهمين سائق مدينة بدر

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