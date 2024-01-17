تفاصيل إحالة المتهم بهتك عرض فتاة معاقة ذهنيا بالمطرية للجنايات

قررت نيابة المطرية، اليوم، إحالة سائق توكتوك للمحاكمة الجنائية لاتهامه بـهتك عرض فتاة "معاقة ذهنيا" في منطقة المطرية، وكشف قرار الإحالة أن المتهم استغل وجود الفتاة في الشارع واستدرجها إلى إحدى الشقق وقام بالتعدي عليها وهتك عرضها.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من والد فتاة معاقة ذهنيا متهما سائق توكتوك بالتعدي جنسيا على نجلته وهتك عرضها بمنطقة المطرية.

كشفت التحقيقات التى أجرتها الجهات المختصة، أن المتهم تقابل صدفة مع المجني عليها بمنطقة عزبة النخل بعدما ضلت الطريق حال محاولتها الوصول إلى محل عمل والدها مكوجي وأملا في أن يقوم بتوصيلها له بعزبة النخل وعندما تيقن ذلك الشخص أن المجني عليها من ذوي الاحتياجات الخاصة قام باستدراجها إلى مسكنه وقام بخلع ملابسها وتعدى عليها وهتك عرضها، ثم قام بتركها بالشارع.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة “مؤمن ب” سائق وأثناء إجراء التحريات ورد معلومة بوجود المتهم بمنطقة عزبة النخل فتم عداد الأكمنة الثابتة والمتحركة أسفرت إحداهما عن ضبطه وبسؤاله أقر بصحتها.