الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مهووس جنسيًا بالأطفال.. القصة الكاملة لطبيب تجميل هتك عرض شقيقة زوجته

متهم
متهم

واقعة مأساوية بطلها طبيب تجميل شهير وفتاة قاصر.. استغل صغر سنها وأراد أن يتلاعب بها وبمشاعرها واستباح لنفسه حرمة عرضها ، لكن الكارثة أن تلك الفتاة هي شقيقة زوجته التي اكتشفت هي ووالدتها الجريمة وأبلغوا الأجهزة الأمنية وعقب التحقيق معه تمت إحالته للمحاكمة.. وفي هذا التقرير نرصد التفاصيل الكاملة للواقعة.

بداية القضية

سلوك مشين وتصرفات إجرامية لجأ لها طبيب تجميل يدعى «م. س»، عندما وصلت شقيقة زوجته الصغرى التي لم يتجاوز عمرها الخامسة عشر عامًا لتعيش معهما فترة في منزل شقيقتها في منطقة هرم سيتي، من أجل الاستمتاع والتنزه، حيث استغل تواجدها وصغر سنها وانبهارها به وبدأ يتقرب منها باصطحابها لأماكن التنزه والترفيه.

وكان كلما يفعل ذلك تنبهر به الطفلة المراهقة التي بدأت ترى العالم من خلاله حتى اقنعها به وبسلوكه وبدأت تتخذه قدوة في كل تصرفاتها وتستجيب لكافة أوامره في الملبس، وكل هذا لم يكن ينذر بالخطر أو يجعل شقيقتها تفكر في أشياء خارجة خاصة أن الفرق بينهما كبير يصل لتسعة عشر عامًا وكانت تعتقد أنه يهتم بها مثل شقيقته الصغرى.

لكن بدأ الطبيب يغرغر بالفتاة ويحاول التقرب لها عاطفيًا حتى انجذبت له وبدأت يتكون لديها عاطفة ناحيته وهذا ما جعلها لم تتردد عندما طلب منها الهروب من بيت شقيقها والذهاب للحياة معه، وبالفعل استجابت له الفتاة واستأجر لها شقة في منطقة الحصري بـ 6 أكتوبر وهناك عاشرها معاشرة الأزواج مستغلًا صغر سنها.

وعقب هروب الفتاة من البيت وعلى مدار أربعة أيام من البحث عنها اشتبهت فيه زوجته والتي سارعت في إخبار أمها باختفاء شقيقتها وظنونها في الزواج، وبإبلاغ الأجهزة الأمنية تم ضبط المتهم والفتاة في الشقة المذكورة.

وتم التحقيق في القضية واعترف المتهم باتكاب الواقعة وأكدت الفتاة القاصر أن المتهم عاشرها معاشرة الأزواج لما يقرب من أربعة أيام عقب وعود منه بالزواج، وترك شقيقتها وكانت هي تستجيب لكل تعلميته وأوامره.

خبير نفسي يرصد دوافعه النفسية

قال الخبير النفسي واستشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي، إن هذا المتهم  خارج عن أعراف المجتمع ومتجاوز للمبادئ ويفتقد الوازع الضميري والديني وهو شخص تنفلت منه رغباته الجنسية وتسيطر عليه  فهو مضطرب نفسيًا وغير سوي.

وأوضح أنه شخص يعاني من اللامبالاة وتبلد الشعور فيسير خلف رغباته دون تفكير وهذا ما جعله يرتكب جرائمه أو قد يكون مصاب بمرض هوس الجنس بالأطفال، حيث أنه يمتلك سلطة على أحد ويستخدم فيها شيء من الإيذاء لإجبار من أمامه على تلك الأفعال.

تفاصيل الحادث


وكانت الأجهزة الأمنية في أكتوبر قد تلقت بلاغًا تقدمت به السيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" 15 سنة، للتعدي على يد زوج ابنتها الكبرى، "م. س. م" (مشكو فى حقه)، وذلك لقيامه بالتعدى على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتى وآخرها بمنطقة الحصري، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 22 يناير المقبل؛ لنظر محاكمة المتهم.

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