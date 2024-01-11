إحالة بائع ذرة للجنايات بتهمة هتك عرض طالبة فى الشيخ زايد

أحالت النيابة العامة بائع ذرة متجول للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض طالبة بمنطقة الشيخ زايد.

وجاء فى نص قرار الاحالة الصادر من النيابة العامة الى محكمة الجنايات، انه بعد الإطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "محمد خ" 21 سنة، بائع ذرة متجول – لانه بدائرة قسم ثان الشيخ زايد محافظة الجيزة هتك بالقوة عرض الطفلة" غادة س" لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، إذ انتهز فرصة سيرها -ليلًا- منفردة فتحيل عليها بطلب مساعدتها إلى أن جذبها لناحية مظلمة بحديقة الطرق العامة، فتمكنا بتلك الوسيلة من الاختلاء بها، وهتك عرضها.