حبس المتهمين بسرقة السيارات وتقطيعها بالسلام

قررت نيابة السلام اليوم الأربعاء حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة السيارات وتقطيعها بالسلام.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تعود البداية عندما تم ضبط "ميكانيكى" لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك" وأنه وراء ارتكاب وقائع سرقات سيارات بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته فرد خرطوش، طلقتين من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه وارتكابه "4" وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى السيارات المستولى عليها لدى عميليه "سيئي النية" "سائق، مالك مخزن خردة " تم ضبطهما وبحوزتهما سيارتان، واعترفا بعلمهما بأن السيارات من متحصلات وقائع سرقة، وأضاف الثانى بقيامه بالتصرف فى سيارتين بتقطيعهما وبيعهما، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.