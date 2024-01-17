الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس السيدة المتهمة بسرقة حقائب السيدات فى حدائق القبة

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت نيابة حدائق القبة، اليوم الأربعاء، حبس سيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة حقائب السيدات بمنطقة حدائق القبة.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطت سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة الأميرية، لقيامها بسرقة حقيبة يد إحدى السيدات حال سيرها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وبداخلها هاتف محمول، مبلغ مالي، كارت فيزا، وبحوزتها مبلغ مالي.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأن المبلغ المضبوط بحوزتها من وقائع سرقات، وبتطوير مناقشتها اعترفت بقيامها بارتكاب 5 وقائع بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهم اتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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