الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سر اعتراف المتهمة بقتل زوجها ببدر وتقطيعه رغم عدم وجود جثة

ضبط متهمة
ضبط متهمة

كشف مصدر لـ"الدستور" أن سر اعتراف المتهمة بقتل زوجها وتقطيعة لأشلاء بمدينة بدر بارتكابها الجريمة وسردها تفاصيل الواقعة كاملة على الرغم من عدم وجود الجثة، هو رصد كاميرات المراقبة للمجني عليه أثناء دخوله المنزل وعدم الخروج منه مرة أخرى، على خلاف الحقيقة وادعائها بأن زوجها خرج ولم يعد.

 

 

وأضاف المصدر، أن المتهمة توجهت لتحرير محضر بقسم شرطة بدر بعد الانتهاء من جريمتها، وادعت فيه تغيب الزوج منذ شهر وأنه يعانى من مرض نفسي، وبفحص البلاغ وبعمل التحريات الأمنية تبين تواجد المجنى عليه بالمنطقة وشراءه بعض المتطلبات من السنتر القريب من محل سكنه، وسجلته كاميرات المراقبة الموجودة بالمحلات، فضلًا عن مشاهدة أحد شهود العيان له أثناء دخوله العقار محل السكن وطلب منه الانضمام لجروب المنطقة، وتكثف الجهات الأمنية بحثها للعثور على أشلاء المجنى عليه. 

 

واعترفت المتهمة بقتل زوجها وتقطيعه إلى أشلاء بمساعدة عشيقها أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر بارتكاب جريمة قتل المجني عليه.

 

وأقرت أن عشيقها تربطه صلة قرابة بزوجها ونشبت بينهما علاقة عاطفية، واعتاد مقابلتها داخل شقة الزوجية أثناء غياب زوجها بعمله حتى اتفقا على التخلص منه وتقطيعه، على أمل أن تنهش أشلاءه الكلاب ولن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف جريمتهما.

وقالت المتهمة، إنها وضعت مخدرا فى كوب الشاى، وانهالا بالضرب عليه حتى أصبح جثة هامدة وقاموا بتقطيعه لـ١٠ قطع ووضعه فى أكياس بلاستيكية سوداء، وألقوا كل كيس بجانب صندوق القمامة وبعد الانتهاء من التوزيع توجهت لقسم الشرطة وحررت بلاغا باختفائه وأنه مريض نفسيًا.

من جهته، اعترف المتهم بوجود علاقة غير شرعية بزوجة المجني عليه وتردده عليها بشقة زوجها، وهي من طلبت منه مساعدتها في التخلص منه، ووعدته بإعطائه سيارة المجنى عليه للعمل عليها فور التخلص منه.

كما أقر المتهم، أنه تلقي اتصالًا هاتفيًا من المتهمة يوم ارتكاب الجريمة، وطلبت منه الحضور سريعا لشقتها وفور وصوله وجد المجني عليه ملقى أرضًا وأخبرته بأنها وضعت له مخدرا، وأنها فرصتهما الوحيدة للتخلص منه، مؤكدة "هنقطعه وبدر مليانة بالكلاب هتاكله"، وبالفعل قمنا بالتعدي عليه بعصا خشبية حتى تأكدنا من وفاته.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر اليوم، تجديد حبس المتهمين بقتل سائق وتقطيعه لأشلاء بمدينة بدر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

مدينة بدر قسم شرطة بدر التحريات الأمنية جنح الشروق وبدر علاقة عاطفية

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تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها وتقطيعه لأشلاء بمدينة بدر 15 يوما

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