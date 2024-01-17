حبس متهمين بسرقة محتويات السيارات بمدينة نصر

قررنيابة مدينة نصر اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بسرقة محتويات السيارات بمدينة نصر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة جهاز "لاب توب" ومبلغ مالى وسماعات من داخل سيارة حال ركنها بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر وبحوزتهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وسيارة مبلغ بسرقتها وجهاز لاب توب ومبلغ مالى وسماعات وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار و2 لوحة معدنية.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.