الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غسـلوا قرابة 80 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر الأجهزة الأمنية الأسلحة والذخائر غير المرخصة شراء العقارات

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