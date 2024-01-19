صفقة بـ4 مليون جنيه.. حبس عنصرين بتهمة حيازة المخدرات في مطروح والإسكندرية

قررت النيابة العامة حبس عنصرين إجراميين بنطاق محافظتي "الإسكندرية - مطروح" لحيازتهما كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بأكثر من 4 ملايين جنيه.

ورصدت أجهزة الأمن بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسمى شرطة (سيدى جابر بالإسكندرية، الحمام بمطروح) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمديرية أمن الإسكندرية وهما (عاطل) بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 28 كيلو جراما).

وفى مديرية أمن مطروح؛ تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته (24800 قرص مخدر).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4،400،000) جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.