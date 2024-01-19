الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صفقة بـ4 مليون جنيه.. حبس عنصرين بتهمة حيازة المخدرات في مطروح والإسكندرية

حبس عنصرين إجراميين
حبس عنصرين إجراميين

قررت النيابة العامة حبس عنصرين إجراميين بنطاق محافظتي "الإسكندرية - مطروح" لحيازتهما كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بأكثر من 4 ملايين جنيه.

ورصدت أجهزة الأمن بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسمى شرطة (سيدى جابر بالإسكندرية، الحمام بمطروح) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما  بمديرية أمن الإسكندرية وهما (عاطل) بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 28 كيلو جراما).

وفى مديرية أمن مطروح؛ تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته (24800 قرص مخدر).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4،400،000) جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة الإسكندرية - مطروح المواد المخدرة سيدي جابر بالإسكندرية الحمام بمطروح

مواد متعلقة

حبس عاطل بحوزته 150 طربة حشيش وسط الإسكندرية

حبس تاجرى مخدرات ضبطا بـ50 "طربة حشيش" فى الإسكندرية

حبس تاجر مخدرات ضبط بـ70 طربة حشيش فى برج العرب

الأكثر قراءة

الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الستة عشر فى كأس أمم إفريقيا

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024 بالجنيه والدولار

سعر الذهب اليوم بالمصنعية في مصر وعيار 21 يكسر حاجز 3500 جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس