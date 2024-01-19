الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس تاجري مخدرات ضبطا بـ50 "طربة حشيش" في الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار وحيازة 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات، بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاطهم الاجرامي تخصص فى الاتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائهم مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة في ذلك.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات ومبلغ مالى "من متحصلات تجارتهما غير المشروعة"، وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "م.م" بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والمركب المضبوطين وأن يؤدي إلى مصلحة الجمارك تعويضا جمركيا مبلغ مالي وقدره مليار وسبعمائه وثلاثة مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيه، بعد اتهامه بجلب مواد مخدر، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 3335 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بضبط مركب صيد عليها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط المركب، وتبين أنها تحمل 260 جوالا بداخلهما مخدر الحشيش ووزنت  تلك الكميات 6500 كيلو جرام بواقع 6.5 طن من مخدر الحشيش بعد قيام المتهمين، بتكوين تشكيلا عصابيا جلب المواد المخدرة عبر ميناء الإسكندرية البحري قادمة من دولة عربية الي البلاد للاتجار فيها ومن بين التشكيل العصابي لجب تلك المواد المخدرة المتهم " م.م" ومتهمين آخرين تمت محاكمتهم، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم في جلستها المنعقدة.

حبس عاطلين لحيازتهما حشيش الإسكندرية بالعامرية نيابة العامرية

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