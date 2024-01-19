التصريح بدفن جثمان طفلة غرقت في ترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة الطفلة “منة”، 4 سنوات، والتي لقيت مصرعها غرقًا بترعة مشروع ناصر أمام محطة 5 وجرفتها المياه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواطين الخير لـ"الدستور"، إنه جرى انتشال جثمان الطفلة منه غريقة مشروع ناصر بعد غرقها بثلاث أيام ظهرت الجثة على سطح المياه وتم انتشالها بفضل الله ربنا يرحمها ويرزق أهلها الصبر والسلوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بغرق طفله

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بغرق طفلة عمرها 4 سنوات بترعة مشروع ناصر أمام محطة 5 غرب المحافظة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين من الفحص أن غرق طفلة تدعى "منة إبراهيم مصباح عبد السلام"، 4 سنوات، بالترعة المشار إليها.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الطفلة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب غرق في ترعة مشروع ناصر لقي مصرعه بالقرب من قرية مصطفى إسماعيل وجرفته المياه غربي الإسكندرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان حول الواقعة، وتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

ظهور الجثة على سطح المياه

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إنه جرى انتشال الجثة بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري بعد ظهورها على سطح المياه، ووجه المالحي الشكر الخاص لأعضاء فريق غواصين الخير ولرجال الإنقاذ.

بلاغ بغرق شاب

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب في العقد الرابع من العمر بترعة مشروع ناصر بين قرية مصطفى إسماعيل ومحطة 4، أثناء استقلاله تروسيكل وجرفته الأمواج.

انتقال الشرطة

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى حمدي سالم سليم، 40 سنة، في المنطقة المشار إليها.

الدفع بفرق الانقاذ

وعلى الفور، جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب الغريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.