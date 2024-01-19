حبس عاطل بحوزته 150 طربة حشيش وسط الإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر بالاسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرامًا وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 28 كيلو جرامًا، بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تفاصيل القضية

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة سيدي جابر، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، وبتفتيشه عثر بحوزته على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرامًا وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 28 كيلو جرامًا، وبمواجهته، أيد ما جاء بالتحريات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة التحقيقات.