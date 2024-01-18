الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بالقليوبية

المشدد
المشدد

قضت  محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل، لاتهامه بالاتجار في الهيروين بدائرة قسم شرطة قها في القليوبية.

وأحال المحامى الأول لنيابات شمال القليوبية المتهم ويدعى "أحمد. ف. ع" 34 سنة، عامل، لمحكمة الجنايات، لأنه في غضون شهر أغسطس 2023 تم ضبطه بدائرة قسم شرطة قها وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وكان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة قها، يفيد بضبط المتهم وبحوزته 52 لفافة تحوى مخدر الهيروين ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وأحالته للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

جنايات بنها الهيروين قسم شرطة قها محافظة القليوبية نيابات شمال القليوبية

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