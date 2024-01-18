القبض على 7 متهمين بمخدرات قيمتها 2 مليون جنيه بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة برج العرب، أول وثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، عاطل بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلوجرام ومبلغ مالى «من متحصلات تجارته غير المشروعة».

كما تم ضبط عاطلَين «لهما معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات ومبلغ مالى «من متحصلات تجارتهما غير المشروعة».

كما تم ضبط عاطل «له معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته كيلوجرام لمخدر الهيروين ومبلغ مالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وطبنجة صوت وعدد من الطلقات ومبلغ مالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

كما تم ضبط عاطل «له معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى «من متحصلات تجارته غير المشروعة»، كما تم ضبط عاطل «له معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، كما تم عاطل «له معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.