القبض على 29 متهماً في حملات لمكافحة المخدرات بـ7 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الدقهلية والبحر الأحمر والجيزة ودمياط وشمال سيناء والمنوفية والأقصر جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية

مديرية أمن الدقهلية

-ضبط 6 عناصر إجرامية بينهم سيدة «لهم معلومات جنائية» وبحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين وكيلو جرام لمخدر الهيدرو وبندقية خرطوش وفرد محلى وعدد من الطلقات وميزان حساس ودراجة نارية.

مديرية أمن البحرالأحمر

-ضبط أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية من مخدرى الهيدرو والكيتامين عدد من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض

مديرية أمن الجيزة

-ضبط 3 أشخاص – مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر وبحوزتهم كيلو جرام لمخدر الحشيش

-ضبط عاطل «له معلومات جنائية»- مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيدرو و3،250 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية لمخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة- فرد محلى وطلقة

-ضبط عاطلان «لهما معلومات جنائية»– مقيمان بدئرة قسم شرطة المنيرة الغربية وبحوزتهما 2،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش وفرد محلى وطلقتين.

-ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزته 1،500 كيلو جرام لمخدر الشادو وميزان حساس

- عاطل «له معلومات جنائية»- مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح وبحوزته كمية لمخدر الآيس وبندقية خرطوش وطلقتين.

-ضبط عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزته كيلو جرام لمخدر البودر الخام ودراجة نارية.

-ضبط 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية»- مقيمون بدائرة قسم شرطة البدرشين وبحوزتهم 1،150 كيلو جرام من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش وطلقتين.

مديرية أمن دمياط

-ضبط 4 عاطلين «لهم معلومات جنائية»- مقيمون بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزتهم 6،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و15 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش و2 فرد محلى وعدد من الطلقات- سلاح أبيض.

-ضبط عاطل «له معلومات جنائية»- مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزته 5،250 كيلو جرام لمخدر الحشيش و24 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية لمخدر الهيروين وبندقية آلية وعدد من الطلقات ومركبة «توك توك».

مديرية أمن شمال سيناء

-ضبط شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العريش وبحوزتهما 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش

مديرية أمن المنوفية

-ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» – مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم وبحوزته 1،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش وفرد محلى وعدد من الطلقات.

مديرية أمن الأقصر

-ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»– مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة وبحوزته 1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين وفرد محلى وطلقة،هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون و340 الف جنيه تقريبًا،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.