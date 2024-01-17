الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل ابنة زوجها في دمياط لـ 20 فبراير

تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة

قررت محكمة جنايات دمياط، تأجيل محاكمة المتهمة بقتل ابنة زوجها لجلسة 20 فبراير المقبل، وذلك لانتداب محامي للدفاع عن المتهمة.

ونظرت محكمة جنايات اليوم الأربعاء، القضية رقم 13672 جنايات دمياط، المتهم بها سيدة تدعي «ميار.ع» 25 سنة، لقتل ابنة زوجها الطفلة «قمر.أ» 10 سنوات.

بداية  أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، يفيد بمقتل طفلة على يد زوجة أبيها بقرية «شط جريبة» التابعة لمركز دمياط، وعلى الفور تحركت قوة شرطية من قبل مركز دمياط لمقر البلاغ والتي تمكنت من القاء القبض على المتهمة وعرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

واعترفت المتهمة أمام النيابة العامة بارتكابها الواقعة، وحددت نوع السلاح المستخدم في الجريمة، والدافع وراء ارتكابها.

وتواجه المتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض.

محكمة جنايات دمياط تأجيل محاكمة ا المتهمة محكمة جنايات الأجهزة الأمنية

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