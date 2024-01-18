الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على مزور في الدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، القبض على مزور للشهادات وبطاقات الرقم القومي والتلاعب في البيانات في الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 15 أكلاشيه وخاتم مقلد لشعار الجمهورية لجهات مختلفة- 125 أصول وصور وشهادات ومستندات مزورة - أجهزة وأدوات تُستخدم فـى التزوير)..وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام مزور الشهادات بطاقة الرقم القومي التلاعب فى البيانات معلومات وتحريات

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