الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تستقبل ذوى الهمم لاستخراج الأوراق الثبوتية مجانًا

قطاع الأحوال المدنية
قطاع الأحوال المدنية

استقبل قطاع الأحوال المدنية المواطنين من ذوي الإعاقة لاستخراج الأوراق الثبوتية "وثائق السفر – تصاريح العمل" (مجانًا) بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية، وتم تيسير وتسهيل إجراءات حصولهم على كافة الخدمات الشرطية.

كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنازل والمستشفيات لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع من بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم (بالمجان).    

ولاقت تلك المبادرة قبولًا واستحسانًا من قبل المواطنين، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات وتزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتفعيل الدور المجتمعى لكل قطاعات الوزارة من خلال مشاركة المواطنين فى مختلف المناسبات.  

الاحوال المدنية ذوي الإعاقة الأوراق الثبوتية بطاقات الرقم القومي وزارة الداخلية

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