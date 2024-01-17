مصرع عنصرين إجراميين شديدى الخطورة فى الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدي الخطورة سبق اتهامها فى عدد كبير من القضايا ما بين "مخدرات – سلاح نارى – شروع فى قتل – سرقة بالإكراه – قتل - استعراض قوة"، ومحكوم على أحدهما بالإعدام والسجن المؤبد فى جنايات "قتل - شروع فى قتل – مخدرات – سرقة بالإكراه" والآخر بالسجن المشدد فى قضايا "مخدرات – سلاح نارى"، والمتهمين فى واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه خفيرين نظاميين، مما أسفر عن استشهادهما أثناء قيامهما باستيقافهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" قيادة آخر بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية.

جرى استهدافهما بمكان اختبائهما بنطاق محافظة الدقهلية، حيث بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية.

كما أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك التوك" المستخدمة فى الواقعة وقائدها سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.