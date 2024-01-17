الإعدام للمتهمين بقتل شخص لسرقته بالجيزة

قضت مـحكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهمين بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار للسرقة، بالإعدام شنقًا، عقب ورود رأى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما.

وذكر أمر الإحالة للقضية 3288 لسنة 2023، جنايات بولاق الدكرور المقيدة برق 136 لسنة 2023، أن المتهمين قاما بقتل م. س، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لسرقته، وما أن ظفرا به وحيدا بمسكنه حتى تكالبا عليه مطبقين على أنفاسه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا ما به من إصابات والتي أوردها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد ارتبطت تلك الجناية بالجنحة تالية الوصف؛ إذ إنه في ذات الزمان والمكان: سرقا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفًا وقدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك من داخل مسكنه ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.