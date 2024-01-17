الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنتين لمتهم بالشروع فى القتل بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات سوهاج عاملًا بالحبس سنتين مع الشغل لاتهامه بالشروع في القتل.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد بإصابة المجنى عليه بطعنات نافذة إثر التعدى عليه بسكين وتم نقله إلى المستشفى.

وكشفت التحريات عن أن المتهم "ع.م.م" وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام بطعنه بالسكين، مما أسفر عن إصابته، ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع في القتل.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج الشروع في قتل مركز جرجا رئيس المباحث محكمة الجنايات

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