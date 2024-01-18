الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 أشخاص متهمين بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في سوهاج

متهمين
متهمين

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، 3 أشخاص بسوهاج لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية، وبحوزتهم 18 قطعة سلاح ناري.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، قيام (3 عاملين "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة المنشأة)، بإدارة ورشة بمنزلهم لتصنيع وبيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص" مُتخذين من دائرة مركز شرطة المنشأة والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بالورشة.. وعُثر بحوزتهم على (18) قطعة سلاح ناري.. عبارة عن (3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات - طبنجة بخزينتها - 14 فرد محلي) وكذا (الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط القائمين على جرائم تصنيع الأسلحة النارية وترويجها.

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