حملة لرفع الإشغالات بالطريق الدولي الجديد

كشف مصدر أمني تفاصيل ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع «فيسبوك» من تعليق تضمن الإدعاء بإفتراش الباعة الجائلين نهر الطريق الدولى الجديد (بورسعيد - الدقهلية)، مما يتسبب في ازدحام مروري وكثرة الحوادث المرورية.

وشنَّت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حملة لرفع الإشغالات بمحل الشكوى بدائرة مركز شرطة المطرية، وتم رفع كل الإشغالات من المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار هذه المخالفة والالتزام بالأماكن المخصصة لهم بالأسواق.