الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة ذكية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

بدأت وزارة الداخلية تطوير منظومة المرور ووحداتها في مختلف المحافظات على مستوي الجمهورية؛ من خلال منظومة المرور التكنولوجية الحديثة؛ للتسهيل على المواطنين وتيسير الإجراءات في الخدمات المقدمة من قطاع المرور.

وأدخلت الوزارة تحديثًا بشكل تجريبي على إصدار رخص القيادة المؤمنة، حيث بدأت من محافظة السويس بشكل تجريبي إصدار رخصة قيادة مؤمنة مزودة بشريحة ذكية، وفقًا للمعايير الدولية القياسية، على أن يتم البدء بالعمل بها في محافظتي السويس وبورسعيد كمرحلة أولى، لاستخدامها بدلًا من رخصة القيادة الحالية.

وتعتمد «الداخلية» على منظومة مرورية، استهدفتها الوزارة خلال السنوات الماضية في إطار تطوير السياسات والقدرات الأمنية للوزارة، واستعرضها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال مؤتمر حكاية وطن أمام رئيس الجمهورية.

وانتهت الوزارة خلال السنوات الماضية، من تطوير أكثر من 31 وحدة مرور من بينها وحدة مرور محرم بك ونكلا والشروق والصف، في إطار التسهيل على المواطنين وتسيير الإجراءات الخاصة بخدمات المرور من استخراج رخص القيادة أو تراخيص المركبات أو غيرها من الخدمات المرورية.

ونجحت وزارة الداخلية في استحداث منظومة الملصق الإلكتروني للمركبات، وذلك للوقوف على كافة بيانات السيارة من خلال جهاز إلكتروني، وأيضًا التوسع في منظومة الرادار الثابت والمتحرك، لاسيما الدفع بسيارات متنقلة لتقديم خدمات تجديد تراخيص السيارات في الميادين المختلفة، للتيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات.

وزارة الداخلية تطوير منظومة المرور قطاع المرور مزودة بشريحة ذكية محافظتي السويس وبورسعيد

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