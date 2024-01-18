تحرير 547 مخالفة عدم ارتداء خوذة ورفع 36 سيارة متروكة بالشوارع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال حملات موسعة شنتها اليوم الخميس، من ضبط 547 مخالفات لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، مع رفع 36 السيارات المتروكة، وسحب1624 الرخص لعدم وجود «الملصق الإلكتروني»، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

رفع السيارات والدراجات النارية المتروكة

وتمكنت شرطة المرور من رفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

وقالت الداخلية إن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.