الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على متهم غسل 7 ملايين جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

متهم
متهم

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، لإتجاره في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وإضافة إلى غسله تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات والدراجات النارية- بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها الصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بـ 7 مليون جنيه.

القبض على متهم غسـل 7 ملايين جنيه 

حاول المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية- بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل بـ 7 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الإدارة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية محافظة الجيزة النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى

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