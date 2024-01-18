الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 13197 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي

شرطة النقل تضبط 13717 قضية متنوعة

و قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات، لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 13717 قضية متنوعة.

فيما سفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 13197 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

 ضبط 122 قضية ضرائب عامة ومخالفات جمارك

و تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من  ضبط 122 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، في  ضبط 115 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها (مخالفات مبان، محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

أجهزة الوزارة الامن الاقتصادي الحملات الأمنية الجهات المعنية النتائج الإيجابية

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