الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محكوم عليها بالحبس 63 سنة.. ضبط رئيسة مجلس إدارة مجموعة مطاعم وسوبر ماركت شهيرة بالجيزة

حبس
حبس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط رئيسه مجلس إدارة مجموعة مطاعم وسوبر ماركت شهيرة، محكوم عليها بالحبس 63 سنة وكفالات مالية في 101 قضية بتهم «تبديد – شيكات» بدوائر أقسام شرطة الدقى، العجوزة، أول أكتوبر، أول مدينة نصر.

كما تم ضبط عاطل بمركز شرطة إسنا بالأقصر محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فـى جناية سلاح، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية المحكوم عليهم الهاربين قطاع الأمن العام عاطل تبديد – شيكات

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