الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية: شرطة المرور تضبط 45822 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏45822 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الخميس: «تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (45822 ) مخالفة مرورية متنوعة»:

- (9788) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (516) مخالفة سير دون تراخيص.

- (71) مخالفة دراجة نارية.

- (1592) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- (17) مخالفة موقف عشوائي.

- (4) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور إدارات المرو مديريات الأمن مخالفة مرورية متنوعة

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