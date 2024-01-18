الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 9 قضايا تهريب بضائع وأقراص مخدرة ونقد أجنبي.. و2459 مخالفة مرورية

ارشيفية
ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 9 قضايا تهريب بضائع وأقراص مخدرة ونقد أجنبي.

 

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2458) مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط عدد (48) قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (290 ) حكما قضائيًا متنوعًا.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضية تزوير.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

أجهزة وزارة الداخلية جرائم التهريب السيطرة الأمنية كافة المنافذ الجهات المعنية

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