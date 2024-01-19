ضبط 196 قطعة سلاح ناري بحوزة 153 متهمًا خلال 24 ساعة

شنَّت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 196 قطعة سلاح ناري بحوزة 153 متهمًا، ضمت: 25 بندقية آلية، (43) بندقية خرطوش، (7) طبنجات، (121) فرد محلي، (460) طلقة مختلفة الأعيرة، (25) خزينة متنوعة، (222) قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.