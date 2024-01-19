تفاصيل ضبط صفقتي مخدرات بـ4 ملايين جنيه في مطروح والإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة استباقية تمكنت خلالها من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح قدرت قيمتها المالية بأكثر من 4 ملايين جنيه.

مديرية أمن الإسكندرية

تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 28 كيلو جرام.

مديرية أمن مطروح

نجحت الجهات الأمنية في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته 24800 قرص مخدر.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4،400،000) جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.