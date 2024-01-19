الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل ضبط صفقتي مخدرات بـ4 ملايين جنيه في مطروح والإسكندرية

مخدرات
مخدرات

وجهت  الأجهزة الأمنية ضربة استباقية تمكنت خلالها من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح قدرت قيمتها المالية بأكثر من 4 ملايين جنيه.

مديرية أمن الإسكندرية

تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 28 كيلو جرام.

مديرية أمن مطروح

نجحت الجهات الأمنية في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته 24800 قرص مخدر.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4،400،000) جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية الإسكندرية ومطروح عنصرين اجراميين مديرية أمن الإسكندرية 150 طربة لمخدر الحشيش 24800 قرص مخدر

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