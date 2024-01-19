فى مطاردات أمنية.. القبض على 311 تاجر مخدرات بالمحافظات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (279) قضية مواد مخدرة بإجمالى (311) متهما ضُبط خلالها الآتى، كمية من مخدر الحشيش وزنت (116٫402 كيلوجرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (35٫890 كيلوجرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (17٫117 كيلوجرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10٫500 كيلوجرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2٫225 كيلوجرام)، كمية من مخدر الاستروكس وزنت (1٫940 كيلوجرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1٫528 كيلوجرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (575 جراما)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (25 جراما)، (748) قرصا مخدرا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.