الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تنفيذ 84 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة

الأمن المصري
الأمن المصري

شنَّت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 84416 حكمًا قضائيًا متنوعًا، ضمت (342) حكم جناية، (26839) حكم حبس جزئى، (4596) حكم حبس مستأنف، (41622) حكم غرامة، و(11017) مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة مواجهة أعمال البلطجة الأسلحة النارية إحكام السيطرة الأمنية مجال تنفيذ الأحكام حكم قضائي متنوع

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