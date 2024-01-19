تنفيذ 84 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة

شنَّت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 84416 حكمًا قضائيًا متنوعًا، ضمت (342) حكم جناية، (26839) حكم حبس جزئى، (4596) حكم حبس مستأنف، (41622) حكم غرامة، و(11017) مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.