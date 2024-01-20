السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 85 قطعة سلاح ناري و19 قضية مخدرات في 3 محافظات

ضبط اسلحة
ضبط اسلحة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ؛لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها  بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط 85 قطعة سلاح نارى و19 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط.

مديرية أمن أسيوط

وفي مديرية أمن أسيوط، تم ضبط 54 قضية سلاح ناري، ضُبط خلالها (17 بندقية آلية - 25 بندقية خرطوش - 29 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (54 متهمًا "لـ 46 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط  (11) قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (1.980 كيلو جرام لمخدر الحشيش-1.100 كيلو جرام لمخدر الهيروين- كمية لمخدر الشابو) بحوزة (13 متهمًا "لـ11 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (522) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان

وفي مديرية أمن أسوان، تم ضبط (4) قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (7.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

وتم ضبط (4) قطع سلاح ناري (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى – عدد من الطلقات) وتنفيذ (780) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

وفي مديرية أمن دمياط، تم ضبط (4) قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها (7.800 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو– 6.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية لمخدر الهيروين) وكذا (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين (لهم معلومات جنائية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية حملات أمنية المواد المخدرة الأسلحة النارية والذخائر

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