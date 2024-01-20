السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

1230 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 29 سيارة ودراجة نارية متروكة

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 1230 مخالفة؛ لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونًا.

كما رفعت أجهزة الأمن، 29 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 562 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة. 

يذكر أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

اجهزة الامن الملصق الالكتروني دراجة نارية وزارة الداخلية

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