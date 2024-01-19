حبس عاطلين بتهمة تصنيع مخدرات داخل شقة بالمطرية

قررت نيابة المطرية اليوم، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامها بتصنيع المواد المخدرة داخل شقة أحدهما بدائرة القسم، وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

بداية الواقعة عندما ضبط شخصان بدائرة قسم شرطة المطرية وعثر بحوزتهما داخل شقة أحدهما (كمية من مخدر الحشيش – الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 4.5 كيلوجرام منتج تحت التجهيز) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.