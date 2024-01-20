السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد والعزل من الوظيفة لموظف بتهمة اختلاس أموال صحة أسيوط

حبس متهم
حبس متهم

قضت الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة موظف بمديرية الصحة بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته وسداد 4 ملايين و565 ألفا و20 جنيها، قيمة اختلاسه 11313 مرشح كُلى من مخازن المديرية، وغرامة فعلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة، الرئيس بالمحكمة، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبوالريش وزكريا حافظ.

بداية وقائع القضية رقم 491 لسنة 2021 جنايات ثانٍ أسيوط ترجع إلى ورود بلاغ لقسم ثانٍ أسيوط من مديرية الصحة، بناءً على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بقيام "وائل. ص"، أمين المخزن الرئيسي للتجهيزات والمستلزمات الطبية بمديرية الصحة بأسيوط، بالتلاعب في مستندات استلام وتسليم مرشحات الكلى الصناعية، ما مكنه من اختلاس 14 ألف مرشح، والتي قدرت بمبلغ 3 ملايين جنيه.

وأمر المحامي العام لنيابة الأموال العامة بأسيوط بتشكيل لجنة من الإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة؛ لفحص المستندات وعهدة المتهم، وانتهت أعمال الفحص، وتبين وجود عجز في عهدة المتهم بـ11313 مرشح غسيل كُلى، بلغت قيمتها 2 مليون و282 ألفا و510 جنيهات، ووجود 37 إذن صرف وإذن إضافة لمرشحات الغسيل الكلوي بالصحة تم تزويرها من قبل المتهم، وذلك لإخفاء الحقيقة في رصيد مرشحات الغسيل الكلوي في المخازن عهدته.

الدائرة الرابعة عشرة جنايات أسيوط موظفا بمديرية الصحة السجن المشدد عزله من وظيفته

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