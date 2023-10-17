الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لموظف بتهمة اختلاس مبالغ مالية من جهة عمله بسوهاج

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، الثلاثاء، موظفًا بالسجن المؤبد وألزمته قيمة المبلغ المختلس وقدره (مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) وتغريمه غرامة مساوية لقيمة المبلغ المختلس والمصاريف، بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.

txt

السجن المؤبد لسايس بتهمة الاتجار فى المخدرات بالإسكندرية

txt

السجن 5 سنوات لمتهم بالتعدى على «فتاة شندويل» فى سوهاج

تعود أحداث الواقعة لشهر ديسمبر لسنة 2019 بدائرة مركز جرجا، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "ه.أ" بصفته موظفا عاما، حيث اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المبالغ المالية وقدرها مليون وثمانون ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله، وارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعماله ارتباطًا لا يقبل التجزئة، مع تغيره بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وبوضع توقيعات مزورة عليها بأن حرر طلبات وإيصالات سحب النقدية تفيد صحة سحب العملاء، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج اختلاس مبالغ مالية المؤبد محكمة جنايات سوهاج السجن المؤبد

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

الإعدام لمسن هتك عرض 4 قاصرات في كفر الشيخ

حسام المندوه يقدم طعنين على حكم استبعاده من انتخابات الزمالك

لأول مرة.. البطاطس المصرية تغزو أسواق العالم بمليون طن صادرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟